Ripartenza Bundes, atteso ok: mercoledì decisivo?

Angela Merkel lo aveva promesso già la scorsa settimana. Al termine dell’incontro con i ministri del 6 maggio arriveranno risposte chiare sulla ripresa dello sport, Bundesliga compresa. E la cancelliera sembra intenzionata a mantenere la parola. Che in Germania si aspettano positiva. Via libera alla ripartenza del campionato tedesco, secondo alcune indiscrezioni già nel weekend del 16 maggio. Le nove giornate restanti verrebbero così portate a termine entro il 30 giugno, scongiurando dubbi e possibili problemi legati ai contratti in scadenza in quella data. D’altra parte la tabella di marcia dei club per farsi trovare pronti continua secondo le previsioni. Tutti stanno portando avanti i test sanitari su giocatori e staff. Paderborn e Lipsia hanno ricominciato ad allenarsi al completo, nel rispetto delle limitazioni per le sessioni di gruppo. Quindi, per esempio, ancora vietati i contrasti. E la Lega, per ribadire al governo i massimi sforzi in termini di sicurezza, starebbe organizzando un periodo di quarantena presso strutture alberghiere o centri sportivi, se dotati di camere singole, da attivare appena incassata l’ufficialità del riavvio. A Berlino, il Comitato sportivo del Governo rivaluterà tutte queste misure e il quadro generale delle condizioni per scendere di nuovo in campo, con l’obiettivo – e la speranza – condivisi di riuscire nell’impresa.