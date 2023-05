Il Borussia Dortmund risponde al Bayern Monaco e resta in corsa per la conquista della Bundesliga. I gialloneri hanno spazzato via il Wolfsburg con un netto 6-0: doppiette di Adeyemi e Bellingham, una rete a testa per Haller e Malen. A tre giornate dalla fine del campionato la squadra di Terzic si riporta dunque a meno uno dal Bayern, a quota 64 punti

HIGHLIGHTS BUNDESLIGA - CLASSIFICA