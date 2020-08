6/13 ©Ansa

CAPOCANNONIERE IN BUNDESLIGA. Ebbene sì, 34 dei 55 gol stagionali del polacco sono stati realizzati in 31 presenze in campionato. Sette marcature multiple e pioggia di reti per Lewy, lui che si è laureato capocannoniere in Bundes per la quinta volta in carriera (la terza di fila). Mai, però, ne aveva segnati così tanti: il record precedente era di 30 centri nella stagione 2015/16