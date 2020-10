12/14

CONTI EUROPEI - Il totale della rivalità in Champions League Ronaldo contro Messi, all'alba di una nuova sfida, dice 2 vittorie per Leo, 2 pari e una per CR7 in 5 partite. I due nella massima coppa europea hanno giocato 421 minuti l'uno contro l'altro: 3 gol per Messi e zero per Ronaldo.



E in assoluto?