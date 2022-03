7/11 ©Getty

PRIMA STAGIONE PER CR7 SENZA TROFEI DA 12 ANNI - E i numeri della stagione attuale dello United, che chiuderà senza trofei, portano l'uomo dei record CR7 verso un insolito primato negativo: nessun titolo per lui, come non accadeva da 12 anni. E come gli è successo solo due volte in carriera: nel 2004-05 sempre a Manchester e nel 2009-10 al Real, il suo primo anno in blancos. Tutte le altre stagioni Cristiano aveva sempre vinto (anche solo una supercoppa a inizio anno).