Allegri punta sulla coppia d'attacco formata da Milik e Vlahovic, conferme in mezzo per Paredes e Miretti. La difesa sarà a tre. Di Maria, intanto, è recuperato ma non partirà dal 1'. Ecco la probabile formazione anti Benfica. La partita è in diretta esclusiva mercoledì 14 alle 21 su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

VIDEO. LE PAROLE DI ALLEGRI DELLA VIGILIA