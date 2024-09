Esordio nella nuova Champions League per i nerazzurri di Inzaghi, che ha introdotto la sfida al Manchester City: "Il City è la squadra più forte d'Europa. Cercheremo di fare una partita gigantesca, lasciargli il possesso non va bene e l'abbiamo visto in finale. Ma non sarà una rivincita di Istanbul". Su Guardiola: "È un'ispirazione per me". E sul momento di Lautaro: "Non sarà mai un problema, ma sempre una soluzione per me. E troverà i gol che ha sempre fatto"

LE PROBABILI FORMAZIONI