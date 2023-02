Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

È tra gli ottavi più attesi, visto che le due squadre si sono contese il titolo nella finalissima di Madrid della scorsa edizione. Il Real Madrid di Carletto Ancelotti va ad Anfield e lo farà senza Kroos e Tchouameni, entrambi non convocati per via di un virus. Recuperato, ma in dubbio, Karim Benzema. Rifinitura decisiva anche per Darwin Nuñez, uscito anzitempo durante il match contro il Newcastle. Klopp spera di recuperarlo per schierarlo accanto a Salah e Gakpo. In alterantiva Jota favorito su Firmino