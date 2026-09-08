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Real Madrid-Inter, i doppi ex che hanno giocato con entrambe le squadre

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Dumfries è l'ultimo giocatore ad aver indossato entrambe le maglie. Martedì 8 settembre alle 21 ritroverà l'Inter da avversario, nel debutto del Real Madrid nella League Phase di Champions League, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima di lui sono stati tanti i campioni passati da un club all'altro: li ricordate tutti?

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