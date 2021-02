Col pareggio 0-0 in Coppa Italia che ha sancito la qualificazione alla finale da parte della Juve, sono diventate sette le sfide consecutive in cui i nerazzurri non sono riusciti a segnare a Torino (in tutte le competizioni). L'ultima rete è distante più di duemila giorni. E nel frattempo ci hanno provato ben nove attaccanti…

LITE AGNELLI-CONTE, ECCO COSA RISCHIANO