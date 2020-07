In Germania, tra il 10 e il 21 agosto, ci sarà la Final Eight di Europa League: tutte le informazioni sul sorteggio che si terrà il 10 luglio a Nyon VENERDI' ANCHE IL SORTEGGIO CHAMPIONS: LA GUIDA

Il mese di agosto sarà dedicato alle coppe europee, previste nel calendario estivo dopo la fine dei vari campionati. Se in Portogallo si giocherà la fase finale della Champions League, la Germania ospiterà la Final Eight di Europa League. Questa competizione è ancora ferma agli ottavi di finale, che verranno completati tra il 5 e il 6 agosto. Dal 10 al 21 agosto, invece, ci sarà la fase conclusiva dell'Europa League, con quarti, semifinali e finale che si giocheranno in gara unica. Quando si terranno i sorteggi? I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali della Europa League 2019/20 si terranno venerdì 10 luglio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. La cerimonia del sorteggio inizierà alle ore 13. Dove vederli? I sorteggi saranno dalle 13 in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it. Conduce Leo Di Bello. In studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani.

Quali squadre parteciperanno alla Final Eight di Europa League? leggi anche Inter-Getafe e Siviglia-Roma saranno gare secche Nessuna squadra ha ancora acquisito il diritto a partecipare ai quarti di finale dell'Europa League 2019/2020. In sei sfide degli ottavi di finale è stata già disputata la gara d'andata, tra il 5 e il 6 agosto si giocheranno invece le partite di ritorno. Gli altri due confronti, quelli che riguardano le italiane, saranno invece in gara unica, considerato che a causa del coronavirus sono state rinviate le sfide che vedevano impegnate Inter e Roma rispettivamente contro Getafe e Siviglia. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale, che determineranno le qualificate alla Final Eight: Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1) Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1) Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1) Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1) Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0) Manchester United-LASK Linz (andata 5-0) Inter-Getafe (gara unica) Siviglia-Roma (gara unica)

Come funziona il sorteggio? leggi anche Champions League, sorteggio Final Eight: la guida Con il sorteggio di Nyon del 10 luglio verrà stilato l'intero tabellone, fino alla finalissima del 21 agosto. In primis verranno definiti i quarti di finale e, successivamente, anche gli abbinamenti per le due semifinali. L'ultima parte del sorteggio servirà invece per definire la squadra che formalmente giocherà la finale in casa. Non sono previste restrizioni, saranno dunque possibili anche delle sfide tra squadre della stessa nazione. Quali sono le date della Final Eight? 5-6 agosto : ottavi di finale (ore 18.55 e 21)

10-11 agosto : quarti di finale (ore 21)

16-17 agosto : semifinali (ore 21)

21 agosto: finale (ore 21)