L'Inter si prepara alla finale di Europa League contro il Siviglia: Antonio Conte, sorridente e impegnato nel torello con i suoi ragazzi durante l'allenamento di rifinitura, schiererà la stessa formazione che ha battuto Bayer e Shakhtar. Dunque, Godin ancora confermato in difesa ed Eriksen dalla panchina. Sanchez sta meglio e potrebbe essere chiamato in corsa in caso di necessità. Siviglia con l'ex Banega e con Suso nel tridente

CONTE SCATENATO NEL TORELLO. VIDEO

CONTE IN CONFERENZA: "FUTURO? MI GODO LA FINALE"