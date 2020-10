5/7

NAPOLI - PEGGIOR GIRONE POSSIBILE:

Real Sociedad

Rangers

Lille

Lo scenario più negativo per la squadra di Gattuso prevede l'estrazione della Real Sociedad dalla seconda urna. Squadra giovane, ma che mostra continui miglioramenti di stagione in stagione. Quest'anno hanno anche fermato il Real Madrid. Non è mai facile strappare punti da Glasgow, motivo per cui abbiamo scelto i Rangers dalla terza fascia, mentre per la quarta meglio evitare il Lille, dotata di un grande potenziale: sarebbe un incrocio da ex per Osimhen