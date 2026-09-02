Juve, la lista Uefa per l'Europa League 2026-2027: i giocatori

La Juventus ha ufficializzato la lista Uefa per l'Europa League. Spalletti ha dovuto fare alcune scelte per rispettare i vincoli imposti da Nyon e il settlement agreement: restano fuori Rugani, Thuram, Zhegrova, Milik e Ekhator. Yildiz in lista B. Di seguito l'elenco completo dei giocatori inseriti e tutti gli esclusi
- Ogni club può inserire fino a 25 giocatori nella lista A, ma almeno 8 posti sono riservati ai giocatori formati localmente
- Di questi, almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club e altri 4 possono essere cresciuti in club della stessa federazione
- Se una squadra non riesce a coprire tutte queste 8 caselle, il numero massimo di giocatori inseribili si riduce di conseguenza
- C'è poi la lista B, riservata ai giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi che rispettano determinati requisiti di permanenza nel club
- Guglielmo VICARIO
- Kamil GRABARA
- Carlo PINSOGLIO
- Zeki CELIK
- Juan David CABAL
- Gleison BREMER
- Federio GATTI
- Lloyd KELLY
- Pierre KALULU
- Andrea CAMBIASO
- Jhon LUCUMI
- Manuel LOCATELLI
- Teun KOOPMEINERS
- Douglas LUIZ
- Weston MCKENNIE
- Pape Matar SARR
- Francisco CONCEICAO
- Randal KOLO MUANI
- Jeremie BOGA
- Nico GONZALEZ
- Nick WOLTEMADE
- Kerim ALAJBEGOVIC
- YILDIZ
- RAD
- OWUS
- HULI
- DURMISI
- ELIMOGHALE
- Tra gli esclusi della Juve Daniele Rugani, Khephren Thuram, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik e Jeff Ekhator