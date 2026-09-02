 Juve, lista Uefa per l'Europa League 2026 2027 i giocatori | Sky Sport
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Juve, la lista Uefa per l'Europa League 2026-2027: i giocatori

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La Juventus ha ufficializzato la lista Uefa per l'Europa League. Spalletti ha dovuto fare alcune scelte per rispettare i vincoli imposti da Nyon e il settlement agreement: restano fuori Rugani, Thuram, Zhegrova, Milik e Ekhator. Yildiz in lista B. Di seguito l'elenco completo dei giocatori inseriti e tutti gli esclusi

JUVE, CALENDARIO IN EUROPA LEAGUE

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