Il primo faccia a faccia risale al 5 giugno del 1968 in quello che per noi fu un Europeo trionfale. All’epoca il format partiva subito con le semifinali. Non essendosi qualificata per le due edizioni precedenti dell’Europeo, l’esordio assoluto dell’Italia a Euro, fu proprio contro l’Unione Sovietica. Il resto è storia. Zero a zero e lancio della monetina. Facchetti sceglie testa e l’Italia avanza