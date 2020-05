4/35 ©Getty

Per i portoghesi è l'occasione di vincere quell'Europeo che gli era sfuggito dalle mani in patria nel 2004, con un giovanissimo Ronaldo già protagonista, sconfitti 1-0 dalla Grecia (gol di Charisteas) nel loro fortino, all'Estádio da Luz di Lisbona.