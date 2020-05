5/21 ©LaPresse

Il grande protagonista è Francesco Toldo, superlativo nuovamente su De Boer oltre a Bosvelt. Stam spara altissimo, Kluivert l’unico a segnare per l’Olanda. Molto meglio l’Italia di Zoff: Di Biagio e Pessotto non sbagliano, loro come Totti del celebre 'cucchiaio'. L’errore di Maldini non ci nega la festa, d’altronde le manone di "San Toldo" erano davvero magiche. Peccato per la beffa in finale…

