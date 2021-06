Spagna, Luis Enrique chiama 5 nuovi giocatori

Sileri: a settembre-ottobre avremo protezione di comunità

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al programma In Vivavoce su Rai radio1: "In Italia le persone vaccinabili sono 54 milioni, ottenere l'80% di vaccinati per fine settembre-ottobre significherà avere raggiunto la protezione di comunità. E' chiaro che ci sono le persone riluttanti nei confronti del vaccino, soprattutto nella fascia di età tra i 60 e i 69 anni, e bisogna raggiungerle per spiegare la bontà dei vaccini. Credo che si tratti soprattutto di una diffidenza verso i vaccini a loro consigliati, cioè Astrazeneca e J&J".