Nelle gare giocate giovedì 23 marzo era stato Hojlund il grande protagonista con una tripletta in Danimarca-Finlandia, venerdì 24 Lukaku ha fatto lo stesso con tre gol a casa di Ibrahimovic in Svezia-Belgio. A segno anche Vlahovic in Serbia-Lituania, mentre Maignan ha parato un calcio di rigore in Francia-Olanda. Esclusi quelli dell'Italia, ecco come sono andati i giocatori delle squadre di Serie A nelle partite di qualificazione agli Europei

TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS