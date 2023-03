La partita: Mbappé show, Maignan para un rigore

Gara mai in discussione, di fatto chiusa dai vicecampioni del mondo in carica dopo nemmeno 10 minuti. Ad aprire i conti allo Stade de France è stato Griezmann, proprio colui il quale si credeva dovesse ereditare la fascia lasciata da Lloris, che ha dato l'addio ai Bleus. L'attaccante dell'Atletico Madrid, in campo con una stravagante capigliatura rosa, al 2' ha ricevuto palla da Mbappé e ha trafitto Cillesen con un sinistro precisissimo all'angolino. Poco dopo, all'8', il raddoppio francese con Upamecano, il più veloce a colpire sugli sviluppi di un calcio d'angolo anche grazie a un intervento non impeccabile del portiere Oranje. Al 21', poi, il momento atteso da tutti, la rete del nuovo capitano della Francia: verticalizzazione di Tchouameni, velo perfetto di Kolo Muani e destro chirurgico sul primo palo di Mbappé. Nella ripresa, a un passo dal fischio finale, la doppietta del classe '98, arrivata con un gran tiro dal limite dell'area al termine di un'azione ubriacante. Per il resto partita in totale controllo per la Francia: praticamente nessun allarme per Maignan fino al 95', quando è stato fischiato un calcio di rigore alla squadra di Koeman: sul dischetto Depay, ma il portiere del Milan, titolare del nuovo corso, ha respinto mantenendo così l'imbattibilità. Buona prova per Theo Hernandez e Rabiot (giallo per lui), mentre solo uno spezzone finale per Giroud. Male l'Olanda: poco più di un'ora in campo per De Roon, partita intera per Wijnaldum.