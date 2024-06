Un motivo in più per chi sceglierà di seguire Austria-Francia su Sky Sport. Protagonista sia nel prepratita (dalle ore 20 su Sky Sport Uno) che nel post partita sarà Giorgio Chiellini, in collegamento da Los Angeles. Un'occasione per commentare le gare di oggi e l'andamento di Euro 2024 fin qui, ma soprattutto per parlare dell'esordio azzurro con l'Albania e delle aspettative per la gara di giovedì contro la Spagna