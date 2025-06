In campo in serata gli Azzurrini del CT Nunziata all'Europeo Under 21, torneo in programma in Slovacchia fino al 28 giugno. Tantissimi i talenti da tenere d'occhio tra le 16 Nazionali: Transfermarkt ha stilato la top 25 dei giovani dalla valutazione più alta, elenco dove l'unico azzurro presente è Gnonto. E tra i giocatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi, i più preziosi di tutti sono due 18enni…