L'allenatore dell'Italia U21 carica il gruppo in vista della sfida contro l'Armenia, valida per la qualificazione agli Europei di categoria: "La affronteremo come fosse la Polonia. Devono fare la prestazione, sentirsi liberi e felici, il nemico più pericoloso sono loro stessi". Poi su Kayode: "Abbiamo gioito per lui, i ragazzi sanno che ognuno di loro può fare il salto in Nazionale maggiore"

L'Italia U21 riparte dall'Armenia nel primo dei due impegni decisivi che potrebbero portare gli Azzurrini alla qualificazione all'Europeo di categoria. I ragazzi di Silvio Baldini sono attesi giovedì 1 ottobre alle 18:30 a Yerevan. L'allenatore non vuole cali di tensione contro una squadra ancora ferma a zero punti dopo otto partite: "Affronteremo l'Armenia come fosse la Polonia, devono fare la prestazione, sentirsi liberi e felici, il nemico più pericoloso sono loro stessi e mai l’avversario: l’approccio sarà decisivo. Non possiamo pensare di giocare contro una squadra ultima in classifica ed essere superficiali perché questo non ci permetterebbe di rendere al meglio".