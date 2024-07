Non abbiamo visto i gol di Mbappé e Ronaldo, ma in compenso li abbiamo ammirati in vesti inedite: in maschera e in lacrime. E poi i protagonisti inattesi: Yamal (ma solo fino alle 23), Cucurella, la borraccia di Pickford, il chip nel pallone, il poliziotto sosia di Southgate... Tutto il meglio di Euro 2024 in una carrellata di immagini

di Marco Salami e Vanni Spinella