La Georgia di Kvaratskhelia (uscito per infortunio) è la prima squadra a conquistare uno dei tre posti rimanenti per Euro 2024. Sfida combattutissima con la Grecia in perfetto equilibrio fino al 120'. La decidono i calci di rigore: due gli errori dal dischetto per la Grecia, precisissimi i georgiani che festeggiano la loro prima qualificazione agli Europei

EURO 2024, TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE