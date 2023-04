Massa arbitra in Grecia: colpito nel tunnel

L'arbitro italiano ha subito un colpo nel tunnel dello stadio dopo la partita dei playoff, ma senza essere in grado di capire da chi. Non ha riportato conseguenze particolari e ora sta bene. Si trovava in Grecia nell'ambito di un accordo di collaborazione tra le federazioni

Davide Massa colpito nel tunnel degli spogliatoio dopo aver arbitrato in Grecia. È successo nel massimo campionato nazionale e nell'infuocata partita tra Olympiacos e AEK Atene. L'arbitro italiano è stato convocato proprio per dirigere un match molto teso: la corsa al titolo, in Grecia, è divisa tra stagione regolare e playoff - un altro mini torneo da dieci giornate dove accedono le prime sei della stagione regolare. E proprio in questo contesto Massa ha diretto la vittoria per 3-1 in trasferta dell'AEK, in un clima assolutamente bollente. Tanto che, nel tunnel verso gli spogliatoi, il fischietto italiano ha subito un colpo, senza essere in grado di capire da chi. In ogni caso, senza conseguenze particolari: ora sta bene.