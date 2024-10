George Baldock morto in piscina ad Atene

lI greco George Baldock è stato trovato morto nella piscina della sua casa a Glyfada, nel sud di Atene. Gli investigatori condurranno un'indagine per capire quali sono i motivi del decesso, al momento ancora non chiari. Il 31enne di origine britannica si era trasferito la scorsa estate al Panathinaikos. Dal 2022 aveva indossato 12 volte la maglia della nazionale greca, ma non era stato convocato per la sfida in programma giovedì contro l'Inghilterra in Nations League. Era nato a Buckingham nel 1993 ed era cresciuto nelle giovanili del MK Dons di Milton Keynes, club del quale ha fatto parte fino al 2017, con vari periodi in prestito in club come Tamworth e Oxford United. Poi il trasferimento allo Sheffield United, squadra con cui ha giocato più di 200 partite in 7 anni, disputando anche 3 stagioni in Premier League. Prima del trasferimento in Grecia della scorsa estate (quest'anno era sceso in campo tre volte) e della tragica morte avvenuta nella sua casa di Atene.