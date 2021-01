13/13

Quattro le partite in programma oggi in Liga: oltre ad Atletico Madrid-Athletic Bilbao, ufficialmente rinviata, a Siviglia si gioca Siviglia-Real Sociedad (in programma alle 14 e non a rischio), poi Granada-Barcellona alle 18.30 e Osasuna-Real Madrid alle 21. In attesa di altri comunicati eventuali da parte della Liga