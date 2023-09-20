Con l'undicesimo titolo francese conquistato da poco con il Paris Saint-Germain, Marquinhos ha ulteriormente migliorato il proprio record. Il difensore brasiliano è il giocatore che nella storia ha vinto il maggior numero di Ligue 1, seguito dall'italiano Verratti. Nelle prime dieci posizioni, tutti calciatori di club che hanno dominato il campionato francese in epoche diverse: Saint-Etienne, Lione e Psg. Ecco i più vincenti

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