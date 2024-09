Nonostante i gol e i titoli, Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain non si sono affatto lasciati bene. In attesa di rivedersi, chissà, come avversari nella nuova edizione della Champions League rinnovata, le due parti si incontreranno prima in tribunale. Come riportato dall'Equipe, il principale quotidiano sportivo francese, la causa intentata dal giocatore verso il suo ex club dovrebbe approdare ora in un tribunale del lavoro dopo il fallimento della mediazione proposta dalla LFP (Ligue de Football Professionel).

Il rifiuto del giocatore alla soluzione proposta dalla LFP

Mercoledì 11 settembre si è tenuta un'udienza presso la commissione giuridica della Lega calcistica francese (LFP), in cui le due parti erano rappresentate dai rispettivi avvocati, Delphine Verheyden per Mbappé e Patricia Moyerson per il Paris Saint Germain. Una volta che le parti hanno sostenuto i propri argomenti e mostrato documenti a riguardo, la commissione ha proposto di raggiungere una mediazione, una soluzione congeniale al club, ma per nulla accettata dal giocatore, disposto ad andare fino in fondo per vedersi restituiti circa 55 milioni di euro tra stipendi e bonus arretrati. Il club di Nasser Al Khelaifi, i cui rapporti con l'attaccante si sono deteriorati tantissimo già dallo scorso anno, sostiene invece che con Mbappé si fosse arrivati a un accordo per cui, anche non esercitando la possibilità di rinnovo fino al 2025, non se ne sarebbe mai andato gratuitamente. Inoltre il PSG sostiene di aver già sostenuto un investimento di circa un miliardo di euro nei sette anni di permanenza del giocatore a Parigi. Con l'approdo a un tribunale del lavoro, la causa si potrebbe trascinare per diversi anni.