Il Senegal è senza 10 mentre l'Inghilterra è la squadra con più 10 (nei rispettivi club) che però non lo indosseranno in Qatar. L'unico numero 10 al Mondiale che arriva dalla Serie A è del Verona. Il nove (sul campo) Benzema dice addio alla coppa dove avrebbe indossato il 19. Chi ha lo storico 14 nell'Olanda? I numeri e le storie, come quando l'Argentina usava l'ordine alfabetico per la numerazione e l'1 era un fantasista

