 Amichevoli pre Mondiali: vincono tutte le big, cinque 'italiani' in gol. Highlights | Sky Sport
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Amichevoli pre Mondiali: vincono tutte le big, cinque "italiani" in gol

Mondiali fotogallery
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Tra la serata di ieri e la notte tra sabato e domenica tante partite in vista dell'imminente inizio dei Mondiali. Vincono tutte le big: Inghilterra, Germania, Brasile, Argentina, Portogallo e Belgio. In gol De Bruyne, De Ketelaere, McTominay, Adams (doppietta) e Lautaro. Follia Leao: mani in faccia all'avversario e rosso. Qui tabellini e highlights

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