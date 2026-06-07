Amichevoli pre Mondiali: vincono tutte le big, cinque "italiani" in gol
Tra la serata di ieri e la notte tra sabato e domenica tante partite in vista dell'imminente inizio dei Mondiali. Vincono tutte le big: Inghilterra, Germania, Brasile, Argentina, Portogallo e Belgio. In gol De Bruyne, De Ketelaere, McTominay, Adams (doppietta) e Lautaro. Follia Leao: mani in faccia all'avversario e rosso. Qui tabellini e highlights
- 28' Trossard (B), 53' De Ketelaere (B), 65' De Bruyne (B), 85' Lukebakio (B), 87' Raskin (B)
- 5' Shankland (S), 23' McTominay (S), 30' e 45' Adams (S)
- 37' rig. Lautaro, 54' Simeone
- 45+2' Kane (I)
- 60' Guedes (P), 75' B. Fernandes (P), 90+2' Cepeda (C)
- 7' Guimaraes (B), 11' Ziko (E), 52' Endrick (B)
- 2' Havertz (G), 37' A. Robinson (U), 57' Sané (G)
- 14' Ndoye (S), 55' Yengi (A)
- 13' Mendoza (V), 44' Yilmaz (T), 54' Akgun (T)
- PARAGUAY-NICARAGUA 4-0
18' rig. Kaku (P), 42' Almirón (P), 63' Galarza (P), 68' Maidana (P)
- CANADA-IRLANDA 1-1
25' aut. O'Brien (I), 61' Ogbene (I)
- GIAMAICA-SUDAFRICA 0-1
32' Apollis
- ARABIA SAUDITA-PORTO RICO 3-0
45' Mandash (A), 50' Al Hamdan (A), 88' Al Dawsari (A)
- HAITI-PERÙ 1-2
16' Isidor (H), 81' Garces (P), 84' Velez (P)
- PANAMA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1
23' Katic (B), 45+4' Ramos (P)
- QATAR-EL SALVADOR 0-0
- CURACAO-ARUBA 4-0
54' Brenet, 68' Antonisse, 83' Comencia, 90'+1 Bacuna