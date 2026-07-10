 Spagna Belgio, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Spagna-Belgio, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali

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La Spagna conquista la semifinale Mondiale grazie al successo 2-1 contro il Belgio. Decisivo il gol di Merino (come contro il Portogallo e ancora migliore in campo) al minuto 88, dopo le reti di Fabian Ruiz e De Ketelaere nel primo tempo. Male i portieri della squadra allenata da Rudi Garcia. Tutti i voti della sfida dei quarti a cura di Filippo Benincampi

SPAGNA-BELGIO 2-1 - TABELLONE

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