La Spagna conquista la semifinale Mondiale grazie al successo 2-1 contro il Belgio. Decisivo il gol di Merino (come contro il Portogallo e ancora migliore in campo) al minuto 88, dopo le reti di Fabian Ruiz e De Ketelaere nel primo tempo. Male i portieri della squadra allenata da Rudi Garcia. Tutti i voti della sfida dei quarti a cura di Filippo Benincampi
- SIMON voto 5,5
- PEDRO PORRO voto 6
- CUBARSÍ voto 6
- LAPORTE voto 7
- CUCURELLA voto 6,5
- RODRI voto 6
- FABIAN RUIZ voto 7
- YAMAL voto 6
- DANI OLMO voto 7
- ALEX BAENA voto 6,5
- OYARZABAL voto 6
- dal 55' PEDRI voto 6
- dal 55' F. TORRES voto 6
- dal 79' NICO WILLIAMS voto 6
- dal 86' MERINO voto 8 (MVP)
- CT DE LA FUENTE voto 7
- COURTOIS voto 5
- CASTAGNE voto 7
- NGOY voto 6
- MECHELE voto 6
- DE CUYPER voto 6
- VANAKEN voto 6
- RASKIN voto 6
- TROSSARD voto 6
- DE BRUYNE voto 6
- DOKU voto 5,5
- DE KETELAERE voto 7
- dal 60' WITSEL voto 6
- dal 60' LUKAKU voto 6
- dal 60' SEYS voto 6
- dal 71' LAMMENS voto 5
- dal 86' SAELEMAEKERS voto 5
- CT RUDI GARCIA voto 6