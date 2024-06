Serbia-Inghilterra, le probabili formazioni: dubbio Vlahovic per Stojkovic

L'Inghilterra parte per vincere, ma la Serbia non è un avversario da sottovalutare. Le due squadre scenderanno in campo domenica 16 giugno alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, con in palio i primi punti in classifica. I Tre Leoni hanno dominato nelle qualificazioni all'Europeo, conquistando 6 vittorie in 8 partite e distaccando l'Italia, seconda in classifica, di 6 punti. La Serbia invece si è dovuta accontentare del secondo posto alle spalle dell'Ungheria. La partita sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, e in streaming su NOW.