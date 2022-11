Dopo l'ottimo secondo tempo contro gli Stati Uniti, il Ct del Galles è orientato a schierare Moore dal primo minuto. Nessun propblema per Ampadu che sarà regolarmente in campo. Queiroz cambia il portiere: gioca Hosseini. Conferma per il bomber Taremi che sarà affiancato da Azmoun. Si gioca venerdì alle 11 allo stadio Ahmad Bin Ali

E' già sfida da dentro o fuori per l'Iran reduce da un esordio con una pesante sconfitta contro l'Inghilterra. Il Ct Carlos Queiroz deve provare a vincere contro il Galles per sperare in una clamorosa qualificazione. Dall'altra parte, l'Iran troverà un Galles reduce dal pareggio contro gli Stati Uniti. Un pari ottenuto in crescendo dopo un primo tempo giocato sottotono ma una ripresa decisamente più propositiva in cui ha ottenuto il pari e avrebbe forse meritato qualcosina in più per il numero di palle gol create. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai Mondiali grazie ai playoff, il Galles di Bale non è più riuscito a vincere tra Nations league e amichevoli, mentre l'Iran ha conquistato l'ultimo successo lo scorso 10 novembre nel match amichevole contro il Nicaragua. Si gioca venerdì alle 11 allo stadio Ahmad Bin Ali.