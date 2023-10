CR7 si trovava in Iran per una trasferta della Champions League asiatica: lì ha abbracciato e salutato con affetto un'artista disabile che dipinge usando i piedi. In Iran il gesto può essere interpretato come adulterio

Un abbraccio, un tenero bacio sulla fronte di Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista. E per questo CR7 potrebbe rischiare cento frustate come previsto dalla legge dell'Iran . La storia parte con una trasferta iraniana dell'Al-Nassr di Ronaldo, dove a metà settembre era in programma la sfida della Champions League asiatica contro il Persepolis. Il match è stato anche occasione per un commovente incontro - documentato sia sui social dell'artista che quelli ufficiali dell'Al-Nassr - tra Cristiano e Fatemeh Hammami Nasrabadi , che aveva realizzato numerosi ritratti del campione portoghese.

La storia

Fatemeh Hammami Nasrabadi ha l'85% del corpo paralizzato, ma riesce a dipingere usando i piedi. Nelle immagini dell'incontro con CR7 si assiste prima ad un tenero abbraccio, poi un bacio sulla fronte, tante foto e la maglietta numero 7 dell'Al-Nassr in regalo. Ma questo - come riportato da TgLa7 - in Iran è vietato. Secondo le leggi in vigore, infatti, il gesto può essere visto come adulterio se non rivolto verso il coniuge, pena cento frustate qualora il portoghese dovesse visitare nuovamente il Paese.