"Libere di tornare a Teheran"

Arrestato Ali Daei: sosteneva le donne in Iran

L’agenzia di stampa iraniana IRNA scrive che Mona Farrokhazari, la moglie di Daei, non aveva il permesso di uscire dopo che lei e suo marito avevano "sostenuto gruppi anti rivoluzionari e rivoltosi, e incitato allo sciopero". Non è ancora chiaro, tuttavia, se Farrokhazari avesse un divieto di espatrio formale o meno.



Secondo Ali Daei la sua famiglia sarebbe salita legalmente sull'aereo: "Avevano in programma di visitare Dubai per alcuni giorni e poi tornare in Iran", ha detto, aggiungendo che "hanno costretto la mia famiglia a scendere dall'aereo, ma non li hanno arrestati", notizia confermata da IRNA secondo cui la donna e la figlia sono "libere di tornare a Teheran".