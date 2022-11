Inghilterra, conferme per la squadra che ha pareggiato con gli Usa

Non intende discostarsi dal suo undici base il Ct Southgate che conferma la squadra che ha ottenuto quattro punti in due partite. Dunque non ci sarà spazio in formazione per Foden a cui gli viene preferito Mount. Kane sta bene e agirà da punta centrale con Sterling, Mount e Saka alle sue spalle.





INGHILTERRA (4-2-3-1), la probabile formazione: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. Ct. Southgate