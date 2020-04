Non si ferma l'emergenza Covid-19 nel mondo, pandemia d'attualità anche in Inghilterra. Crisi sanitaria che non ha negato una sessione a ranghi ridotti tra gli Spurs: come riporta il Daily Mail, Mou e tre giocatori (Sanchez, Sessegnon e Ndombelé) sono stati immortalati mentre si allenavano al parco. Peccato che il gruppetto non abbia rispettato il distanziamento sociale né la direttiva governativa in pieno lockdown

