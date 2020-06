Il Chelsea rimonta in 2 minuti, tris del Nexcastle

Prosegue la 30^ giornata della Premier League in attesa del Monday Night tra Manchester City e Burnley. Tutto facile per il Newcastle che supera 3-0 la rivelazione Sheffield United con reti di Saint-Maximin, Ritchie e Joelinton. Chi si conferma al 4° posto è il Chelsea, vittorioso 2-1 in rimonta sul campo dell'Aston Villa illusa da Hause: in due minuti la ribaltano Pulisic e Giroud

ASTON VILLA-CHELSEA 1-2

43' Hause (A), 60' Pulisic (C), 62' Giroud (C)



ASTON VILLA (4-3-3): Nyland; Konsa, Hause, Mings, Targett; McGinn (87' Jota), Douglas Luiz, Hourihane (70' Nakamba), El-Ghazi (70' Trezeguet), Davis (57' Samatta), Grealish. All. Smith



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kovacic (55' Barkley), Kanté, Mount; Willian (90' James), Giroud (80' Abraham), Loftus-Cheek (55' Pulisic). All. Lampard



Ammoniti: Konsa (A), Kanté (C), Grealish (A)



Due minuti d’orgoglio bastano al Chelsea per confermarsi al 4° posto, piazza che vale la Champions e che rilancia le quotazioni di Lampard alla ripresa del campionato. Rischiano i Blues sul campo dell’Aston Villa penultimo, uscito indenne nel recupero contro lo Sheffield United e illuso dal vantaggio del centrale Hause prima dell’intervallo. La riscossa del Chelsea è propiziata da Pulisic, autore dell’1-1 sul cross di Azpilicueta dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo. Sono invece 120 i secondi che portano alla rimonta con Giroud, servito nuovamente dallo spagnolo e decisivo con un tiro deviato. Blues che inanellano il 4° risultato utile di fila e non perdono di vista l’obiettivo Champions, mentre in casa Villans la classifica resta ancora delicata sebbene Smith resti a -1 dalla coppia di terzultime (West Ham e Bournemouth).

NEWCASTLE-SHEFFIELD UNITED 3-0 (Highlights)

55' Saint-Maximin, 69' Ritchie, 78' Joelinton



NEWCASTLE (4-2-3-1): Dubravka; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Rose; Hayden, Shelvey; Ritchie, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton. All. Bruce



SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; Sharp, McBurnie. All. Wilder



Ammoniti: Joelinton (N), Lascelles (N)



Espulso: Egan (S) al 50'



Non sono le voci del cambio di proprietà a distrarre il Newcastle di Steve Bruce, vittorioso 3-0 contro lo Sheffield United a St. James’s Park. Poca fortuna per i sorprendenti Blades dalla ripartenza della Premier League, vedi il gol fantasma non concesso contro l'Aston Villa e l’inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa: pesa l’espulsione di Egan al minuto 50, doppio giallo che alimenta il tris dei Magpies. Reti di Saint-Maximin e Ritchie oltre al brasiliano Joelinton che non segnava in campionato da agosto. Un successo d’oro per la classifica (38 punti a +11 sulla zona bollente) e per il cammino recente dal pre-sosta (7 punti e nessun gol al passivo). Battuta d’arresto invece per lo Sheffield, ma l’Europa resta a portata di mano.