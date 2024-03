Lo United torna a vincere, ora Arsenal-Brentford

CHAMPIONS

Haaland non smette di stupire e di collezionare numeri da fenomeno. Grazie alla rete segnata contro il Copenaghen nel ritorno degli ottavi, il norvegese è salito a quota 41 gol in Champions League, agganciando Aguero al 17esimo posto della classifica marcatori all-time, ma con ben 42 partite in meno. Vediamo la graduatoria completa dei giocatori con più gol (ma almeno 20) dal 92/93 a oggi, cioè da quando è cambiato il formato della competizione (dati Transfermarkt)