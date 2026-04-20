Haaland-Gabriel, scontro e testa a testa in City Arsenal: cos'è successo
Manchester City-Arsenal è stato anche l'ennesimo duello tra Haaland e Gabriel, coppia che da anni accende il big match di Premier. L'ultimo scontro ravvicinato è andato in scena all'Etihad dal corpo a corpo alla maglia strappata di Erling, che ha 'risparmiato' l'avversario del cartellino rosso per quel testa a testa: "Sarebbe successo se fossi caduto come fanno tutti, mio padre mi ha insegnato a restare in piedi"
GLI HIGHLIGHTS DI CITY-ARSENAL 2-1 - VIDEO. IL DUELLO GABRIEL-HAALAND
- Conosciamo il risultato finale e anche i marcatori, sfida dal valore fondamentale in Premier League che ora vede il Manchester City a -3 dall'Arsenal ma con una partita da recuperare. Il 2-1 all'Etihad porta le fime di Cherki e Havertz (errore di Donnarumma) prima della rete decisiva di Haaland, che al 65' sfrutta il tocco di O'Reilly e batte Raya... anticipando Gabriel
- Praticamente una costante di tutti gli ultimi incroci tra Citizens e Gunners, duello infinito tra Gabriel Magalhaes ed Erling Haaland che ha regalato un nuovo capitolo. Forse ricorderete il precedente a settembre 2024, quando il norvegese colpì volontariamente l'avversario con una pallonata alla nuca aggiungendo provocatoriamente: "E tu chi diavolo sei?". Domenica il brasiliano non gli ha risparmiato un trattamento 'speciale'
- Episodio che si registra al 67', due minuti dopo il gol segnato proprio dal centravanti del City. I due si strattonano a vicenda nell'ennesimo duello, ma ad avere la peggio è la sotto-maglia di Haaland ridotta in brandelli...
- Haaland prima battibecca con Hincapié, poi allarga le braccia verso l'arbitro Taylor invocando un suo provvedimento disciplinare (che non arriva). E a distanza rinnova la battaglia col suo diretto marcatore...
- Sotto-maglia regalata in omaggio ai suoi tifosi, cambio della divisa e il duello può ripartire
- Minuto 83: altro duello a centrocampo con Gabriel che sovrasta Erling, che a sua volta allontana l'avversario con una spinta
- Dopo qualche parola di troppo, Haaland innesca il testa a testa col brasiliano che esagera accennando proprio una testata prima di allontanarsi
- Forse il più agitato era stato Guardiola, che da bordocampo aveva chiesto il rosso per Gabriel senza essere accolto. E dopo aver sedato il parapiglia tra i giocatori, Taylor ha estratto un cartellino giallo per entrambi
- Lo ha spiegato lo stesso Haaland a fine partita: "Se fossi caduto come qualsiasi altro giocatore, avrei causato un cartellino rosso. Ma non è una cosa che farei, mio padre mi ha insegnato a rimanere in piedi. Questa è la realtà. Avrei dovuto cadere? Forse. In quel caso sarebbe stato più facile. Ma non l'ho fatto e ho preso un cartellino giallo. Non so perché"