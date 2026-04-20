 Haaland-Gabriel, scontro in City Arsenal: motivi e ricostruzione | Sky Sport
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Haaland-Gabriel, scontro e testa a testa in City Arsenal: cos'è successo

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Manchester City-Arsenal è stato anche l'ennesimo duello tra Haaland e Gabriel, coppia che da anni accende il big match di Premier. L'ultimo scontro ravvicinato è andato in scena all'Etihad dal corpo a corpo alla maglia strappata di Erling, che ha 'risparmiato' l'avversario del cartellino rosso per quel testa a testa: "Sarebbe successo se fossi caduto come fanno tutti, mio padre mi ha insegnato a restare in piedi"

GLI HIGHLIGHTS DI CITY-ARSENAL 2-1 - VIDEO. IL DUELLO GABRIEL-HAALAND

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