Sono campioni affermati ma - tra tagli, infortuni e mancate qualificazioni - non saranno tra i protagonisti al Mondiale che sta per iniziare. Questa la top 11 degli 'esclusi' che abbiamo scelto, schierata con il 4-2-3-1. E anche la panchina avrebbe nomi eccellenti…

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI