 Mondiali 2026, giocatori assenti e non convocati: la top 11 | Sky Sport
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Mondiali 2026, la top 11 dei giocatori assenti o non convocati: da Szoboszlai a Foden

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Sono campioni affermati ma - tra tagli, infortuni e mancate qualificazioni - non saranno tra i protagonisti al Mondiale che sta per iniziare. Questa la top 11 degli 'esclusi' che abbiamo scelto, schierata con il 4-2-3-1. E anche la panchina avrebbe nomi eccellenti…

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI

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