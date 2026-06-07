Mondiali 2026, la top 11 dei giocatori assenti o non convocati: da Szoboszlai a Foden
Sono campioni affermati ma - tra tagli, infortuni e mancate qualificazioni - non saranno tra i protagonisti al Mondiale che sta per iniziare. Questa la top 11 degli 'esclusi' che abbiamo scelto, schierata con il 4-2-3-1. E anche la panchina avrebbe nomi eccellenti…
- In questa top 11 avremmo potuto puntare quasi del tutto su giocatori dell'Italia (fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva), come Donnarumma tra i pali o Calafiori o Barella, ma abbiamo scelto di stilare una formazione con soli campioni stranieri tra coloro che non sono stati convocati - per scelta tecnica o perché infortunati - o non si sono qualificati.
- Di seguito la top XI
- Portiere: MILE SVILAR (Roma/SERBIA, non qualificata al Mondiale)
- Terzino destro: TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Real Madrid/INGHILTERRA, escluso dai convocati)
- Difensore centrale: JEREMY JACQUET (Rennes*/FRANCIA, escluso dai convocati)
- Difensore centrale: EDER MILITÃO (Real Madrid/BRASILE, infortunato)
- Terzino sinistro: MYLES LEWIS-SKELLY (Arsenal/INGHILTERRA, escluso dai convocati)
- Centrocampista centrale: EDUARDO CAMAVINGA (Real Madrid/FRANCIA, escluso dai convocati)
- Centrocampista centrale: DOMINIK SZOBOSZLAI (Liverpool/UNGHERIA, non qualificata)
- Ala destra: COLE PALMER (Chelsea/INGHILTERRA, escluso dai convocati)
- Trequartista centrale: PHIL FODEN (Manchester City/INGHILTERRA, escluso dai convocati)
- Ala sinistra: KHVICHA KVARATSKHELIA (Psg/GEORGIA, non qualificata al Mondiale)
- Attaccante centrale: VICTOR OSIMHEN (Galatasaray/NIGERIA, non qualificata al Mondiale)
- GIORGI MAMARDASHVILI (Georgia, non qualificata)
- LUCAS CHEVALIER (Francia, non convocato)
- MARC-ANDRÉ TER STEGEN (Germania, non convocato)
- DANI CARVAJAL (Spagna, non convocato)
- DEAN HUIJSEN (Spagna, non convocato)
- ALEJANDRO BALDE (Spagna, non convocato)
- LENY YORO (Francia, non convocato)
- MATTHIJS DE LIGT (Olanda, infortunato)
- PIERRE KALULU (Francia, non convocato)
- YANN BISSECK (Germania, non convocato)
- FERMIN LOPEZ (Spagna, infortunato)
- EDERSON (Brasile, non convocato)
- KEPHREN THURAM (Francia, non convocato)
- MAXIMO PERRONE (Argentina, non convocato)
- XAVI SIMONS (Olanda, infortunato)
- RODRYGO (Brasile, infortunato)
- ROBERT LEWANDOWSKI (Polonia, non qualificata)
- ADEMOLA LOOKMAN (Nigeria, non qualificata)
- KARIM ADEYEMI (Germania, non convocato)
- BENJAMIN SESKO (Slovenia, non convocato)
- HUGO EKITIKÉ (Francia, infortunato)
- SERGE GNABRY (Germania, infortunato)
- DUSAN VLAHOVIC (Serbia, non qualificata)
- KINGSLEY COMAN (Francia, non convocato)