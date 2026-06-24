A Palestra piace il "Blues": tutti gli italiani che hanno giocato al Chelsea
Marco Palestra è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Chelsea: nel caso in cui il trasferimento andasse in porto, l'esterno dell'Atalanta si unirebbe al folto gruppo di calciatori italiani che in passato hanno vestito la maglia del Chelsea. Ecco quali sono...
- Dopo un blitz velocissimo di mercato, il Chelsea sta per mettere le mani su Marco Palestra: i londinesi hanno un accordo sia con il giocatore (5 milioni a stagione per sei anni) che con l'Atalanta(60 milioni il prezzo del cartellino).
- In attesa dell'ufficialità dell'operazione, andiamo a vedere quali italiani prima di Palestra hanno giocato al Chelsea.
- Al Chelsea dal 1996 al 1999
- Fresco della vittoria della Champions League con la Juventus, Gianluca Vialli si trasferì al Chelsea nell'estate del 1996, squadra con cui chiuse la sua carriera da calciatore. Vialli intraprese anche la strada da giocatore-allenatore, mantenendo il suo ruolo in panchina anche nella stagione 1999-2000, la prima dopo il ritiro da giocatore.
- Al Chelsea dal 1996 al 2003
- Dei tre italiani arrivati al Chelsea nel 1996, Gianfranco Zola è quello che più di tutti ha legato il suo nome alla maglia Blue. "Magic Box" (come fu soprannominato dai tifosi inglesi) restò a Londra per sette anni, segnando 80 gol e vincendo due Fa Cup, una Coppa di Lega, un Community Shield, una Coppa Uefa e una Supercoppa Uefa.
- Al Chelsea dal 1996 al 2002
- Arrivato dalla Lazio, anche Roberto Di Matteo diventò uno dei simboli del Chelsea di fine anni '90, che tornò ai vertici del calcio inglese dopo diversi anni di anonimato. Di Matteo avrebbe anche allenato il Chelsea da marzo a novembre del 2012, riuscendo a vincere la prima Champions League nella storia dei Blues.
- Al Chelsea dal 1998 al 2000
- L'attuale amministratore delegato dell'Atalanta ha un passato da calciatore, che iniziò con l'esperienza al Chelsea. Approdato a Londra nel 1998, Percassi giocò in Inghilterra per due anni prima di tornare in Italia: il figlio di Antonio Percassi, però, fece in tempo a registrare due presenze in prima squadra con il Chelsea
- Al Chelsea dal 1998 al 2002
- Insieme a Percassi, il Chelsea acquistò dall'Atalanta anche Samuele dalla Bona: a differenza del suo connazionale, Sam si fece apprezzare in Inghilterra, restando per quattro stagioni e salendo in cattedra all'inizio degli anni 2000, quando sulla panchina del Chelsea sedeva Claudio Ranieri. Il desiderio di tornare in Italia spinse Dalla Bona a lasciare il Chelsea per rispondere alla chiamata del Milan, con cui avrebbe vinto la Champions nel 2003.
- Al Chelsea dal 1998 al 2000
- L'ex attaccante di Juventus e Lazio fu molto sfortunato a Londra: dopo pochi mesi dal suo arrivo, l'8 novembre 1998, Casiraghi si fratturò il ginocchio dopo essersi scontrato con Hislop, portiere del West Ham. La gravità dell'infortunio non permise a Casiraghi di recuperare, costringendolo al ritiro nel 2000
- Al Chelsea dal 1999 al 2003
- Simbolo del "Vicenza dei miracoli" di metà anni '90, Gabriele Ambrosetti tentò l'esperienza estera trasferendosi al Chelsea nel 1999, dopo la retrocessione del Vicenza in Serie B. A Londra, Ambrosetti deluse le aspettative e tornò in Italia nel 2000. Dopo due prestiti a Piacenza e Vicenza, Ambrosetti tornò a Londra, ma Ranieri non lo impiegò mai nella stagione 2002-03.
- Al Chelsea dal 1999 al 2009
- Voluto fortemente da Vialli, Cudicini si trasferì al Chelsea dal Castel di Sangro. II portiere, cresciuto nelle giovanili del Milan, dopo una stagione da secondo, ebbe l'occasione di diventare il titolare dei Blues con l'infortunio di Ed de Goeij. Cudicini mantenne la titolarità in porta al Chelsea fino al 2004, quando Mourinho acquistò Petr Cech. L'italiano rimase comunque come secondo fino al 2009.
- Al Chelsea nella stagione 2000-01
- Dopo un'annata non felice con la maglia dell'Inter, Christian Panucci fu ceduto in prestito al Chelsea nell'estate del 2000. La sua esperienza londinese durò sei mesi, dato che a gennaio il Monaco si fece avanti per l'ex Milan, che salutò Londra e si trasferì nel Principato.
- Al Chelsea nella stagione 2003-04
- Portiere passato da Sampdoria, Chievo e Atalanta tra le altre, Marco Ambrosio ha avuto la chance di giocare all'estero vestendo la maglia del Chelsea nel 2003. Per il bresciano, otto presenze e altrettanti gol subiti in maglia Blues.
- Al Chelsea dal 2007 al 2011
- Anche Borini è un prodotto del vivaio dei Blues: trasferitosi al Chelsea nel 2007, l'italiano avrebbe dovuto aspettare tre anni prima di esordire con la prima squadra. A dargli una chance fu Carlo Ancelotti, che lo fece esordire in Premier League nel 2010. Dopo un prestito allo Swansea City, Borini approfittò del contratto in scadenza per tornare in Italia, al Parma
- Al Chelsea nella stagione 2015-16
- Dopo una lunga carriera a difendere i pali, Marco Amelia visse la sua ultima esperienza ad alto livello al Chelsea, chiamato nell'ottobre 2015 per fare da vice a Begovic, che avrebbe sostituito l'infortunato Courtois. Il portiere italiano non scese mai in campo.
- Al Chelsea dal 2017 al 2019
- Nella sua esperienza a Londra, Davide Zappacosta ebbe la fortuna di essere allenato da due connazionali di livello: Antonio Conte, che lo portò al Chelsea, e Maurizio Sarri, con cui vinse l'Europa League nel 2019. Durante il suo periodo al Chelsea, l'attuale esterno dell'Atalanta divenne il centesimo italiano a segnare dall'istituzione della Champions League.
- Al Chelsea dal 2018 al 2021
- Nel mercato invernale del 2018, il terzino ex Roma si trasferì al Chelsea e, in tre stagioni e mezza, riuscì a conquistare sia l'Europa League che la Champions League nel 2021. Nello stesso anno, Emerson vinse anche l'Europeo con l'Italia, giocando la finale dal 1' minuto.
- Al Chelsea dal 2018 al 2023
- Maurizio Sarri scelse Jorginho come uomo attorno a cui plasmare il centrocampo del Chelsea, esattamente come era capitato a Napoli. La scelta si rivelò giusta, dato che Jorginho vinse Europa League e Champions League da protagonista, sfiorando anche il Pallone d'Oro nel 2021. Dopo 5 anni in Blues, Jorginho rimase a Londra, ma si trasferì all'Arsenal.
- Al Chelsea dal 2022 al 2025
- Ultimo italiano in ordine temporale a trasferirsi al Chelsea, Casadei fu acquistato dalla Primavera dell'Inter nell'estate del 2022 per 15 milioni più cinque di bonus. Dopo due prestiti al Reading e al Leicester, Enzo Maresca gli diede la chance di giocare al Chelsea: Casadei scese in campo undici volte, senza segnare e salutando Londra a gennaio per tornare in Italia, al Torino.