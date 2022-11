Cento minuti per espugnare l'Etihad. Sembra il titolo di un film, invece è la favola del Brentford che ha vinto per 2-1 in casa del Manchester City al termine di un incontro infinito, durato 100 minuti e con un protagonista assoluto: Ivan Toney. L'attaccante originario di Northampton, grande escluso di Southgate nella lista dell'Inghilterra per i Mondiali, ha messo a segno la doppietta decisiva per la vittoria, salendo così a quota 10 gol in appena 14 partite disputate. Le api incubo della città che ha come simbolo l'ape visto che il Brentford ha battuto sia lo United che il City. Un pomeriggio da dimenticare per la squadra di Guardiola che nelle 7 partite finora disputate all'Etihad aveva sempre vinto: non sono bastati 29 tiri (ma appena 6 in porta) e il 74% di possesso palla per avere la meglio sugli uomini di Thomas Frank.