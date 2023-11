Primo ko in campionato per gli Spurs, che restano in 9 e perdono 4-1 un derby infinito (21 minuti di recupero). Sorpasso in vetta del City, ora a +1 sul Tottenham subito in vantaggio con Kulusevski. Il Var annulla tre gol ma espelle Romero e concede il rigore del pareggio a Palmer. Nella ripresa rosso anche a Udogie, Vicario para tutto tranne il tap-in di Jackson. Negato il 2-2 di Dier per fuorigioco, Jackson a segno altre due volte nel finale. L'ex Pochettino rilancia i Blues al 10° posto

