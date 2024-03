Il City si aggiudica in rimonta il derby di Manchester, sbloccato all'8' da una perla di Rashford. Decisivi Foden, con una doppietta, e Haaland, autore del tris. La squadra di Guardiola è seconda in classifica, a -1 dal Liverpool e a +4 dall’Arsenal, in campo domani contro lo Sheffield. Lo United, invece, resta a quota 44 punti

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE