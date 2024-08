Ottima partenza per il Liverpool di Arne Slot che batte in trasferta la neopromossa Ipswich Town. Un match bloccato nel primo tempo, ma che i Reds risolvono nel giro di cinque minuti fra il 60’ e il 65’ grazie alle reti di Diogo Jota prima e di Salah poi. Primi tre punti dunque per il nuovo allenatore del Liverpool che risponde al connazionale Ten Hag, vittorioso con il suo Manchester United grazie al gol di Zirkzee al debutto in Premier League