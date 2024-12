Il Liverpool capolista, rimasto in 10 dal 17' per l'espulsione di Robertson, pareggia in casa contro il Fulham. La squadra di Silva segna dopo solo 11' con Pereira, a cui risponde Gakpo a inizio 2° tempo su assist di Salah. Al 76' ci pensa Rodrigo Muniz a riportare il Fulham in vantaggio, poi il definitivo 2-2 di Diogo Jota al minuto 86. I 9 minuti di recupero non cambiano il risultato finale

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE - 16^ GIORNATA: RISULTATI E HIGHLIGHTS