Dopo aver battuto il Milan in Champions e in attesa del Bologna, la squadra di Slot riscatta ad Anfield l'ultimo stop col Nottingham. I Reds agganciano provvisoriamente in vetta il Manchester City. Prima della mezz'ora si scatena Luis Diaz, che in tre minuti firma una doppietta e sale a cinque gol in stagione. Si sblocca anche Darwin Nunez. Nella ripresa c'è spazio per Chiesa, fermato dal palo al 78'. Secondo ko di fila per il Bournemouth

LA CLASSIFICA DI PREMIER